Актера Жерара Депардье снова обвинили в насилии

19.12.2023
Французского актера Жерара Депардье снова обвинили в сексуальном насилии.
Об этом сообщило французское издание La Vanguardia.
Обвинения поступили от испанской журналистки по имени Рут Баса. Женщина заявила, что инцидент произошел в 1995 году, когда ей было 23 года. Баса подала жалобу в национальную полицию Испании, которая должна теперь связаться с французскими властями.
Ранее французское телевидение выпустило репортаж, в котором говорилось о том, что Депардье домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. После скандала во Франции решили запретить фильмы с участием актера. Родственники актера написали открытое обращение
в связи с обвинениями в его адрес.
Фото: скриншот видео Первого канала