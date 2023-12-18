Семья Жерара Депардье отреагировала на обвинения в адрес актера

Семья французского актера Жерара Депардье отреагировала на обвинения в адрес артиста в сексуальных домогательствах.



В открытом заявлении близких актера говорится, что против Депардье ведется «беспрецедентный заговор», который причинил неописуемый ущерб его родным, передает Франс Пресс.



Ранее французское телевидение показало репортаж о Депардье во время съемок в Северной Корее в 2018 году. Высказывания в адрес женщин, показанные в материале, вызвали волну критики со стороны кинематографистов и СМИ.



«Конечно, нас часто шокируют комментарии Жерара, но наш отец/дедушка/дядя стал объектом беспрецедентного заговора», — говорится в заявлении.



Родственники назвали поднявшуюся кампанию «ужасным коллективным безумием». По словам авторов письма, со своими детьми наедине Депардье чрезвычайно «скромный и деликатный человек, даже ханжа».



По словам близких актера, Депардье в жизни играет разные роли, и некоторые его слова могут шокировать чувствительных людей, но не стоит «путать слова с действиями».









Фото: скриншот видео Первого канала