Русский музей продлит часы работы выставки Василия Сурикова на время новогодних каникул

Выставка «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» будет работать в специальном режиме в период новогодних каникул. Об этом сообщила пресс-служба Русского музея.





Посетители с 2 по 14 января смогут побывать на выставке с 10:00 до 21:00. В музее уточнили, что кассы будут открыты до 19:30. В четверг, 11 января, выставка работает с 13:00 до 21:00. Перерыв запланирован на 31 декабря, 1 и 9 января — выходные дни.





Юбилейная выставка знаменитого живописца в Корпусе Бенуа представляет собой более 120 произведений живописи и графики из Санкт-Петербурга, Москвы и Красноярска. С этими городами были неразрывно связаны жизнь и творчество Сурикова. Посетители могут увидеть шедевры собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Красноярского художественного музея, а также Музея-усадьбы В.И. Сурикова, Московской духовной академии, Галереи Ильи Глазунова.





Ранее в Русском музее открылся образовательно-выставочный проект «Страна сказки» к 100-летию искусства Палеха. Он будет работать до 14 января 2024 года.









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