В Русском музее открылся образовательно-выставочный проект к 100-летию искусства Палеха

Образовательно-выставочный проект «Страна сказки» открылся к 100-летию искусства Палеха в Восточном павильоне Михайловского замка. Об этом сообщила пресс-служба Русского музея.





Представители учреждения отметили, что проект ориентирован на взрослых и детей. «Страна сказки» познакомит посетителей с яркими работами палехских художников, произведениями лаковой миниатюры, а также технологией ее изготовления.





За сто лет творчества мастера сделали многое, отметили в пресс-службе. Так, благодаря палехским художникам в волшебно-фантастической манере оформлены спектакли, созданы театральные костюмы, проиллюстрированы детские книжки, расписано множество лаковых шкатулок, пудрениц, баулов и ларцов.





Посетители смогут погрузиться в атмосферу русской волшебной сказки, созданной руками художников. Пространство Восточного павильона даст возможность взрослым вспомнить детство, а детям — познакомиться с богатством традиционной культуры прошлого. Некоторые экспонаты выполнили специально для выставки современные художники Палеха — Яр Пикулев, Наталья Бабанова, Елена Щаницына.





Проект предусматривает программу мастер-классов. На церемонии открытия выступил семейный фольклорный ансамбль «Золотая веточка» из Санкт-Петербурга. Выставка будет работать до 14 января 2024 года.









Фото: Пресс-служба Русского музея