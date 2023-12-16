«Модельные библиотеки» стали лауреатами «Премии Рунета» в номинации «Культурные проекты», сообщает Телеграм-канал Министерства культуры России.





По всей стране их открыто уже больше тысячи.





Библиотеки нового поколения, которые создаются в рамках нацпроекта «Культура», становятся любимым местом для досуга у детей и взрослых в городах и селах. Современное оборудование и интернет дают посетителям доступ к Национальной электронной библиотеке, которая насчитывает более 5 млн книг, и ко многим другим нужным и полезным интернет-ресурсам и сервисам.





Как сообщала ранее газета «Культура», модернизация сети модельных библиотек в России стартовала в 2019 году. На базе муниципальных библиотек создаются модельные библиотеки нового поколения. По модельному стандарту уже переоснащено 1229 библиотек.





Нацпроект « Культура » — одно из масштабных направлений национальных проектов России. Благодаря нацпроекту в городах и селах страны активно открываются модельные библиотеки. Они становятся не просто книгохранилищем, а настоящим арт-пространством, где проходят презентации книг, выставки, показы фильмов, обучающие лекции, конференции и вебинары. В модельных библиотеках есть современные компьютеры, проекторы, очки виртуальной реальности. Чаще всего такие учреждения появляются на месте уже существующих — после капитального ремонта.









Фото: Телеграм-канал Министерства культуры России