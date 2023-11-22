В России за 10 месяцев открыли 179 современных модельных библиотек

За 10 месяцев в России открылось 179 современных модельных библиотек.



Об этом сообщила статс-секретарь — заместитель министра культуры России Надежда Преподобная на пресс-конференции в ТАСС.



По словам Надежды Преподобной, модернизация сети модельных библиотек в России стартовала в 2019 году. На базе муниципальных библиотек создаются модельные библиотеки нового поколения. По модельному стандарту уже переоснащено 1029 библиотек, всего планируется оснастить 1190 библиотек.



«Нацпроект "Культура" — одно из масштабных направлений национальных проектов России. Благодаря нацпроекту в городах и селах страны активно открываются модельные библиотеки. Они становятся не просто книгохранилищем, а настоящим арт-пространством, где проходят презентации книг, выставки, показ фильмов, обучающие лекции, конференции и вебинары. В модельных библиотеках есть современные компьютеры, проекторы, очки виртуальной реальности. Чаще всего такие учреждения появляются на месте уже существующих — после капитального ремонта», — рассказала Надежда Преподобная.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России