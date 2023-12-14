В Вильнюсе дважды сорвалась лекция кинокритика Антона Долина

Лекцию кинокритика Антона Долина (внесен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ) дважды отменили в Вильнюсе. Об этом он рассказал в соцсетях.





Первое выступление критика отменил кинотеатр Pasaka. Затем без объяснения причин такое же решение приняла другая площадка — Vilnius Tech Park. Сорвались не только лекции. Встреча и обсуждение фильма «Бабий Яр. Контекст» с режиссером Сергеем Лозницей также отменяется.





Изначально лекция о киноитогах 2023 года должна была состояться 14 декабря. Однако 13-го числа Долин сообщил об отмене мероприятия по решению администрации. Лекцию перенесли на ту же дату в Vilnius Tech Park, но и здесь история повторилась. Площадка также отменила лекцию без объяснения причин.





Кинотеатр Pasaka в соцсетях уточнил, что мероприятие не состоялось из-за участия кинокритика в промокампании аниме «Мальчик и птица» японского режиссера Хаяо Миядзаки. Ранее объединение литовских кинотеатров объявило об отказе показывать анимационный фильм якобы из-за обнаружения связи компании-прокатчика с Россией.









Фото: YouTube