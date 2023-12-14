Литва отказалась от нового фильма Хаяо Миядзаки из-за «связей» с Россией

Литва отказалась пускать в прокат последний мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» из-за подозрений в связях правообладателя с Россией. Об этом сообщила организация кинотеатров и кинопрокатчиков республики.





В сообщении уточняется, что с решением отказаться от показа анимационного фильма «солидарны и другие участники кинорынка».





«Литовские прокатчики, продюсеры», — отметили в организации.





Стоит отметить, что «Мальчик и птица» был одним из наиболее ожидаемых фильмов на литовском кинорынке в 2023 году. Однако его участники обеспокоились, когда узнали о первичном правообладателе картины – французской компании Goodfellas, которая продала права на показ аниме в России, странах Балтии и других соседних государствах организациям, якобы связанным с российскими предпринимательскими субъектами. Разрешение на показ работы Миядзаки в Литве было куплено у зарегистрированной в Эстонии фирмы Artgene.









Фото: YouTube