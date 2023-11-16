Врачи сообщили об улучшении состояния здоровья Александра Митты

16.11.2023

Врачи сообщили об улучшении состояния здоровья Александра Митты
Врачи рассказали о состоянии здоровья госпитализированного кинорежиссера Александра Митты, передает РИА Новости.

Сообщается, что состояние кинематографиста улучшилось с тяжелого до средней тяжести.

«Состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное», — приводит агентство слова представителя медучреждения.

Ранее поступила информация о том, что Александр Митта госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы. Состояние режиссера оценивалось как нестабильное.


Фото: скриншот видео телеканала "Культура"