Врачи оценивают состояние Александра Митты как тяжелое

«Общее состояние пациента тяжелое, дыхание самостоятельное», — приводит агентство слова сотрудника медучреждения.Ранее сообщалось о том, что Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве. Помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил, что постановщику в воскресенье вызвали скорую из-за повышения температуры, но от госпитализации он отказался. В понедельник стало известно, что режиссер находится в больнице.Александр Митта — режиссер фильмов «Экипаж», «Граница. Таежный роман», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил» и других.