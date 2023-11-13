Врачи оценивают состояние Александра Митты как тяжелое

13.11.2023

Врачи оценивают состояние Александра Митты как тяжелое
Врачи оценивают состояние госпитализированного режиссера Александра Митты как тяжелое, передает РИА Новости.

«Общее состояние пациента тяжелое, дыхание самостоятельное», — приводит агентство слова сотрудника медучреждения.

Ранее сообщалось о том, что Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве. Помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил, что постановщику в воскресенье вызвали скорую из-за повышения температуры, но от госпитализации он отказался. В понедельник стало известно, что режиссер находится в больнице.

Александр Митта — режиссер фильмов «Экипаж», «Граница. Таежный роман», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил» и других.


Фото: газета "Культура"