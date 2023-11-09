В США возвращаются в производство остановленные из-за забастовки актеров проекты

09.11.2023
В США студии начинают возобновлять съемки, остановленные из-за забастовки Гильдии актеров (SAG-AFTRA), передает Deadline.
Ранее сообщалось, что забастовка актеров официально завершилась
. Сторонам удалось достичь предварительного соглашения.
По информации издания, в ближайшее время к съемкам вернутся проекты «Дэдпул 3», «Гладиатор 2», «Битлджус 2», «Присяжный № 2» и «Веном 3».
В производство вернется также экранизация бестселлера Колина Гувера «Все закончится на нас».
Забастовка актеров в США длилась 118 дней. Ее причиной стали разногласия актеров с Альянсом продюсеров кино и телевидения по вопросам выплат, использования искусственного интеллекта и других.
Фото: Pixabay.com