Бастующие актеры в США достигли предварительного соглашения с продюсерами

Бастующие актеры в США достигли предварительного соглашения с продюсерами

09.11.2023

В США подошла к концу забастовка голливудских актеров.

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) достигли предварительного соглашения, которое положит конец продолжающейся забастовке, передает Variety.

Забастовка профсоюза длилась 118 дней. Объединение выпустило заявление, в котором сообщило, что забастовка официально прекращается 9 ноября.

Переговорщики одобрили новый контракт, и в пятницу, 10 ноября, документ будет передан на ратификацию.

Соглашение включает в себя систему защиты прав актеров от использования искусственного интеллекта, предусматривает историческое повышение заработной платы на 7%, а также новую систему отчислений со стриминговых проектов. Кроме того, контракт предусматривает увеличение пенсионных и медицинских взносов. Представители профсоюза сообщили, что общая стоимость контракта превышает 1 млрд долларов.

Подробности соглашения станут известны после ратификации документа.


Фото: Pixabay.com