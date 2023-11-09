Бастующие актеры в США достигли предварительного соглашения с продюсерами

В США подошла к концу забастовка голливудских актеров.



Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) достигли предварительного соглашения, которое положит конец продолжающейся забастовке, передает Variety.



Забастовка профсоюза длилась 118 дней. Объединение выпустило заявление, в котором сообщило, что забастовка официально прекращается 9 ноября.



Переговорщики одобрили новый контракт, и в пятницу, 10 ноября, документ будет передан на ратификацию.



Соглашение включает в себя систему защиты прав актеров от использования искусственного интеллекта, предусматривает историческое повышение заработной платы на 7%, а также новую систему отчислений со стриминговых проектов. Кроме того, контракт предусматривает увеличение пенсионных и медицинских взносов. Представители профсоюза сообщили, что общая стоимость контракта превышает 1 млрд долларов.



Подробности соглашения станут известны после ратификации документа.









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