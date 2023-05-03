Первый трейлер экранизации Gran Turismo появился в Сети

Роликом к фильму по одноименной серии гоночных игр поделилась компания Sony Pictures Entertainment.





Лента частично основана на реальной истории британского гонщика Яна Марденборо, которого сыграл Арчи Мадекве. Для него фильм станет первой масштабной полнометражной работой. Историю посвящена исполнению мечты подростка, который благодаря навыкам игры в Gran Turismo победил в серии состязаний Nissan и стал профессиональным гонщиком.





Ленту снял Нил Бомкамп («Робот по имени Чаппи») по сценарию Джейсона Холла и Зака Бэйлина. В ролях — Дэвид Харбор, Орландо Блум, Джоша Страдовски, Джимон Хонсу, а также бывшая участница Spice Girls Джери Холлиуэлл Хорнер и др.





Релиз Gran Turismo в кинотеатрах состоится 11 августа.



