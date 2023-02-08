Елена Ямпольская высказалась об Ахеджаковой: «Сказанное налагает ответственность»





Глава комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская прокомментировала удаление из репертуара «Современника» спектакля с Лией Ахеджаковой.



По мнению Ямпольской, виноватых в том, что спектакли с Ахеджаковой уходят из репертуара, нужно искать не среди граждан, задающих неудобные вопросы.





Анализируя ситуацию, глава комитета привела исторические корни возникшей ситуации.



«Злые гении Ахеджаковой — из категории «иных уж нет, а те далече». Все началось в далекие времена, когда рьяные антибольшевики, наследуя ранним большевикам, тащили в публичную политику абсолютно некомпетентных людей», — написала Елена Ямпольская в своем Telegram-канале, добавив, что еще Ленин «призывал кухарок управлять государством».



«Ахеджакову предали и подставили те, кого она яростно поддерживала. И более никто», — заявила Ямпольская.



Глава думского комитета по культуре отметила, что после заявлений актрисы «многие плакали».



«Давайте научимся разделять прошлое и настоящее. Талант и личность. Профессию и позицию. Сделанное не отменяется. Сказанное не забывается», — написала Ямпольская.



По мнению главы комитета, «сказанное налагает ответственность — перед людьми и временем», а «сочувствующей и заинтересованной публики осталось очень мало».





Ранее появилась информация о том, что из театра «Современник» убрали постановку с участием Ахеджаковой «Игра в джин». Решение объяснили жалобами, поступающими в учреждение.













Фото: пресс-служба Министерства культуры России











