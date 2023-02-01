Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов





В среду, 1 февраля, стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе артистов балета и хореографов. Прием заявок продлится до 28 февраля, сообщает пресс-служба Министерства культуры России.



Конкурс пройдет в Йошкар-Оле на сцене Марийского государственного театра оперы и балета им. Э. Сапаева с 20 по 26 апреля. Художественным руководителем конкурса выступает народный артист СССР, балетмейстер Государственного академического Большого театра России Юрий Григорович.



В этом году конкурс будет проведен в новом формате, лауреаты I, II и III степеней смогут осуществить постановку своего балетного спектакля в театрах Йошкар-Олы, Уфы и Воронежа. Конкурсанты должны заявить на конкурсе одноактный балет и представить на конкурс либретто будущей постановки на одну из предложенных тем.



Участниками конкурса могут стать студенты хореографических учебных заведений России, артисты балета, хореографы.









Фото: Pixabay.com