Состоялась онлайн-премьера комедийного хоррора «М3ГАН»

26.01.2023

Состоялась онлайн-премьера комедийного хоррора «М3ГАН»
Кассовый хит американского проката появился на стриминге Amazon Prime Video.

Оставшаяся сиротой Кэди переезжает к тете Джемме, создающей роботов. Ее новый проект — андроид М3ГАН или просто Меган с искусственным интеллектом, с которой она знакомит племянницу. Робот анализирует людей вокруг и проявляет эмпатию. Наблюдая за разными неприятностями вокруг девочки, Меган решает, что поведение людей нужно скорректировать и начинает действовать.

Фильм снял новозеландский режиссер Джерард Джонстоун по сценарию Акелы Купер («Гримм») и Джеймс Ван («Заклятие»). Последний выступил продюсером вместе с Джейсоном Блумом («Апгрейд»).

Хоррор стал сенсацией американского проката. Авторы уже объявили о создании сиквела, который планируют выпустить в 2025 году.

Фото: кадр из фильма «М3ГАН»