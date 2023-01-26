Состоялась онлайн-премьера комедийного хоррора «М3ГАН»

Кассовый хит американского проката появился на стриминге Amazon Prime Video.





Оставшаяся сиротой Кэди переезжает к тете Джемме, создающей роботов. Ее новый проект — андроид М3ГАН или просто Меган с искусственным интеллектом, с которой она знакомит племянницу. Робот анализирует людей вокруг и проявляет эмпатию. Наблюдая за разными неприятностями вокруг девочки, Меган решает, что поведение людей нужно скорректировать и начинает действовать.





Фильм снял новозеландский режиссер Джерард Джонстоун по сценарию Акелы Купер («Гримм») и Джеймс Ван («Заклятие»). Последний выступил продюсером вместе с Джейсоном Блумом («Апгрейд»).





Хоррор стал сенсацией американского проката. Авторы уже объявили о создании сиквела, который планируют выпустить в 2025 году.





Фото: кадр из фильма «М3ГАН»