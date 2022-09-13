В Москве пройдет выставка «Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной»

13.09.2022

В Москве пройдет выставка «Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной»

Выставка — художественный эксперимент «Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной», которая объединит предметы декоративно-прикладного искусства и образы из народной культуры с современными технологиями, открывается во Всероссийском музее декоративного искусства.

В рамках проекта российская художница Елена Ковылина представила серию своих новых произведений, передает ТАСС.

В экспозицию вошли 25 живописных полотен, изображающих героев и предметы из русских сказок и классического искусства в непривычной для них атмосфере, но понятной для современного человека.

Фото: Pixabay