В Москве пройдет выставка «Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной»

В рамках проекта российская художница Елена Ковылина представила серию своих новых произведений, передает ТАСС.





В экспозицию вошли 25 живописных полотен, изображающих героев и предметы из русских сказок и классического искусства в непривычной для них атмосфере, но понятной для современного человека.





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