Юлия Волкова спела в одиночестве вопреки заявлениям о воссоединении «Тату»

10.09.2022

Юлия Волкова спела в одиночестве вопреки заявлениям о воссоединении «Тату»
Солистка выступила на концерте в Москве одна, несмотря на сообщения о камбэке культового дуэта в полном составе. Об этом сообщил портал CT News.

Юля Волкова исполнила хиты «Тату» без напарницы Лены Катиной на одном из концертов, приуроченных ко Дню города. 

Ранее в сентябре певицы объединились для выступления на фестивале в Минске, где стали одними из хедлайнеров. После этого Волкова опубликовала в соцсетях фото с Катиной и написала: «Дальше идем вместе!». Фанаты предположили, что так вокалистка заявила о дальнейшем воссоединении группы. Хотя еще до мероприятия обе участницы говорили, что их совместное выступление будет разовым. 

Главные праздничные концерты в честь 875-летия Москвы пройдут 10 и 11 сентября на Поклонной горе. В мероприятиях задействованы исполнители разных поколений: Лев Лещенко, Николай Басков, Марина Хлебникова, Хабиб, Валя Карнавал и др.

Фото: Pixabay