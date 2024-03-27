Вице-губернатор Петербурга Пиотровский поздравил россиян с Международным днем театра

27.03.2024
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский поздравил россиян с Международным днем театра. Об этом он написал в Telegram-канале.
Пиотровский отметил, что это профессиональный праздник актеров, режиссеров, светотехников и звукоинженеров, гримеров, театральных художников, гардеробщиков и билетеров.
«Благодаря вашему служению этому великому искусству, оказываясь в театре, мы каждый раз становимся свидетелями маленького чуда», — написал вице-губернатор.
По его словам, зрители получают уникальную возможность прожить чужую жизнь, наблюдать за перипетиями человеческих судеб, прочувствовать боль, радость, страх вместе с героями на сцене. Пиотровский также поздравил с праздником всех, кто выбрал своей профессией дарить людям эмоции.
27 марта отмечается Всемирный день театра. Ранее министр культуры России Ольга Любимова поздравила с профессиональным праздником работников сферы и пожелала им здоровья, преданных зрителей и творческих успехов.
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва