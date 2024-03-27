Путин указал на необходимость снимать в России кино о профессионалах

Президент России Владимир Путин поддержал идею снимать кино о профессионалах. Об этом глава государства заявил на встрече с работниками культуры в Торжке Тверской области.





Владимир Путин подчеркнул, что любая профессия нуждается в популяризации, включая сферу культуры.





«Мы, конечно, должны будем это делать, стараемся делать», — добавил президент, говоря о пропаганде профессии работника культуры.





Глава государства обратился к министру культуры России Ольге Любимовой. Президент отметил, что через Фонд культуры в искусстве поддерживается до 44 тем, в том числе связанных с поддержкой работников культуры как профессии.





Путин обратил внимание, что во времена СССР было много хороших фильмов, таких как «Тракторист», «Девчата». Президент призвал возвращаться к тем хорошим вещам, которые были раньше.





Министр в свою очередь рассказала о подготовке документального кино о работниках культуры и добавила, что снимать такие фильмы быстрее, чем игровые. Президент ответил, что можно давать задание этим творческим людям, которые с удовольствием сделают фильм «про себя, изнутри».









Фото: Kremlin.ru