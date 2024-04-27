В РЦИС призвали не отрицать проблемы русского характера в вопросе интеллектуальной собственности

Российские биржи интеллектуальной собственности вроде IPEX скорее живы, чем мертвы, однако нельзя отрицать и некоторые проблемы, заявил председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрей Кричевский. Об этом он высказался на пленарном заседании международной конференции ЭРА IP Quorum.





Участники встречи обсудили, как превратить инновации и творчество в экономический актив. В рамках сессии стороны пришли к выводу, что для этого необходимо обеспечить «взрывной рост» сферы инноваций, творчества и интеллектуальной собственности, конкурентный рынок, мощный кадровый резерв и высокая адаптивность к изменениям.





Андрей Кричевский, говоря о вопросе кредитования под залог интеллектуальных прав пришел к выводу, что наличие маркетплейса упростило бы ситуацию. По его словам, отечественные биржи интеллектуальной собственности скорее живы, чем мертвы. Однако есть и проблемы, упирающиеся в «русский национальный характер».





«У нас ведь принято либо в рыло, либо ручку пожалуйте. А потом, конечно, русский бунт. Точно так же и с инновациями. Последний пример: маркетплейсы, Ozon, Wildberries и другие. Россияне за считаные годы успели пройти путь от неприятия до обожания и, наконец, бунта, который мы наблюдали в последние годы. Российские платформы для интеллектуальной собственности сейчас все еще на первом этапе взаимоотношений с их потенциальными клиентами», — сказал Андрей Кричевский.





В завершение заседания участники ответили на вопрос, что могло бы радикально улучшить ситуацию с интеллектуальной собственностью в России. Стороны пришли к выводу, что это высокая конкуренция, кадровый вопрос и гибкость и адаптивность российской политики в сфере науки и инноваций.









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