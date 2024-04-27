Картина «Лгунья» стала лучшим российским фильмом ММКФ

Фильм «Лгунья» Юлии Трофимовой удостоилась «Серебряного Святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).





По данным ТАСС , актриса Татьяна Лютаева объявила победителя. Также в «Русских премьерах» были представлены фильмы «Евгений Телегин» Виктора Тихомирова, «Мужчина и женщина» Владимира Котта, «Надо снимать фильмы о любви» Романа Михайлова, «Невада» Анны Тюриной и Матиаса Мусы, «Семь черных бумаг» Анатолия Колиева и «Хуже всех» Александры Кармаевой.





ММКФ состоялся с 19 по 26 апреля. Впервые фестиваль прошел в 1935 году. В 1995-м киносмотр объявили ежегодным. Однако в 1996 и 1998 годах смотр не проводился. С 1999-го ММКФ проходит ежегодно, президент кинофестиваля — Никита Михалков.









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