В Абхазии ко Дню Победы показали фильм о поиске родных узников концлагерей

Документальный фильм журналиста и режиссера Дмитрия Статейнова «Поиск» показали в рамках акции «Волонтеры победы Абхазии». Показ прошел в Доме Москвы в Сухуме.





По данным ТАСС , фильм рассказывает о поиске родных узников концлагерей. Из Абхазии на Великую Отечественную войну отправились 55 тысяч человек, из которых 17,5 тысячи погибли, а 8 тысяч пропали без вести. Однако за последние несколько лет в рамках проекта «Возвращение имени» под руководством Григория Скворцова удалось найти сведения о четырехстах узниках. Про это режиссер и снял фильм.





«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне, которые ценой жизни добыли нам мир и победу. И сегодня прекрасный повод вспомнить людей, которые в мирные дни помогали и помогают сохранить память о героях Великой Отечественной», — сказала представитель Дома Москвы Мария Соя.





По ее словам, одним из таких людей был Дмитрий Статейнов. Режиссер и журналист скончался в ноябре 2023-го на 42-м году жизни.





Советник директора Дома Москвы в Сухуме Борис Накопия рассказал студентам и старшеклассникам, которые смотрели фильм, о том, как важно помнить подвиг своих предков.









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