Режиссер «Зеленой книги» снимет фильм о «Рокки», который привел Сталлоне к славе

Режиссер «Зеленой книги» Питер Фаррелли снимет фильм о фильме, который привел актера Сильвестра Сталлоне к славе. Речь идет о культовой франшизе «Рокки».





По словам режиссера, «Я играю Рокки» расскажет о Сталлоне задолго до того, как он стал героем боевиков.





«Здесь он борющийся актер, чье частично парализованное лицо и дефект речи не сделали его востребованным в Голливуде. Но сделав ставку на свой талант, Сталлоне пишет крутой сценарий, который хочет купить крупная киностудия. Однако он отказывается продавать его, если не сыграет главную роль», — поделился Фаррелли интересными фактами.





Сталлоне отверг предложение продюсеров и начал работать за гроши, чтобы снять «Рокки», где он будет главным героем. В результате лента стала кассовым хитом 1976 года, а также мощной картиной, получившей премию «Оскар» за лучший фильм.









Фото: YouTube