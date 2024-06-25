Представители четырех стран соберутся на международном музыкальном фестивале в Воронеже

Седьмой международный музыкальный фестиваль «Воронежская камерата» пройдет в Воронеже с 5 по 10 ноября, сообщили в пресс-службе местной филармонии.





Участниками фестиваля станут представители четырех стран. Форум объединит музыкантов из Китая, Армении, Франции и России, которую будут представлять участники из Санкт-Петербурга, Казани, Москвы и Воронежа.





«Основная программа фестиваля представляет музыкальные мероприятия различного формата: сольный клавирабенд, камерные вечера, концерты симфонической и джазовой направленности», — говорится в сообщении.





Жанровая палитра форума включает в себя как шедевры классики, так и музыкальные новинки в разных стилях, включая этно-джаз и фьюжн. В фестивале примут участие композитор Сергей Клевенский, группа Shanu, камерный оркестр «Дивертисмент» и другие.





В рамках форума пройдет концерт большого джазового оркестра под управлением трубача Петра Востокова. Зрители услышат музыку из репертуара оркестров Джимми Лансфорда, Дюка Эллингтона, Бенни Гудмена, Гленна Миллера, Александра Цфасмана, Олега Лундстрема, Вадима Людвиковского, Иосифа Вайнштейна. Гостей ждут мастер-классы, лекции и дискуссии о музыке, пройдут выставки и тематические экскурсии.









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