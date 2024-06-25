Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре пройдет под знаком Дягилева

Седьмой фестиваль классической музыки под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» пройдет в Истре с 3 по 7 июля. В 2024 году мероприятие посвящается Сергею Дягилеву, основавшему «Русские сезоны».





Фестиваль ежегодно проводит Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией при поддержке Минкультуры России и министерства культуры и туризма Московской области.





«В этом году все наши программы связаны с русскими сезонами Дягилева. Юбилеи и годовщины композиторов Римского-Корсакова и Мусоргского, танцовщика и хореографа Нижинского, художников Бакста и Рериха и, конечно, самого Дягилева дают возможность зрителю погрузиться в атмосферу конца 19-го – начала 20-го века – одной из самых творческих эпох в истории», — поделился худрук фестиваля, дирижер Дмитрий Юровский.





Зрители услышат произведения Клода Дебюсси, Игоря Стравинского, Александра Бородина, Анатолия Лядова, Сергея Прокофьева и Петра Чайковского. Перед ними выступят пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, а также начинающие музыканты. Также в концертах будут участвовать Госоркестр имени Светланова и Российский национальный оркестр.









Фото: Пресс-служба фестиваля «Лето. Музыка. Музей»