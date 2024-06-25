К 440-летию Архангельска состоялась премьера мультсериала

Премьера трехсерийного мультфильма «Архангельск. На крыльях истории» к 440-летию города состоялась 25 июня. Директор Поморского культурного фонда «Берегиня» Тамара Статикова отметила, что в создании проекта участвовали более 100 детей и взрослых из девяти детских анимационных студий.





Мультсериал представляет собой три реальные истории о шести реальных исторических личностях, чьи судьбы связаны с Арктикой и Русским Севером, информирует ТАСС. Дети и взрослые из Архангельска, Северодвинска, Коряжмы, Котласа, Верхнетоемского и Устьянского районов участвовали в его создании.





Ключевым партнером выступила студия «Союзмультфильм». Работа велась в рамках проекта «Мультсериал к 440-летию Архангельска. Истории, которые рассказывают улицы» — победителя первого конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив. Создание мультфильма заняло пять с половиной месяцев в удаленном формате.









Фото: YouTube