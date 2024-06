Оркестр «Русская филармония» исполнит хиты Queen

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» исполнит хиты популярной группы на концертах 27 и 29 июня. Программа Queen best hits пройдет в Светлановском зале ММДМ.





На сцену Московского международного Дома музыки выйдет дирижер Роберто Молинелли, вокалисты Симоне Романато, Магнус Баклунд, Доминик Уоррен, Дарья Зыкова и симфонический оркестр. Певцы исполнят легендарные хиты группы Queen в новом звучании.





Зрители услышат композиции Bohemian Rhapsody, We are thе Champions Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, Show Must Go On. Также артисты исполнят песни из альбома Barcelona.





В пресс-службе оркестра «Русская филармония» отметили, что выступления Магнуса Баклунда, Симоне Романато и Доминика Уоррена проходят по всему миру с головокружительным успехом. У артистов большая армия поклонников на всех континентах.









Фото: пресс-служба оркестра «Русская филармония»