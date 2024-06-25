Писатель Исхак Машбаш удостоился высшей награды Карачаево-Черкесии

Герой Труда России, писатель Исхак Машбаш удостоился ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» — главной награды региона. Об этом в Telegram-канале рассказал глава КЧР Рашид Темрезов.





Руководитель региона отметил, что вручает награду за большой личный вклад в развитие многонациональной российской литературы, сохранение родного языка и укрепление межрегионального сотрудничества.





«Его библиография насчитывает более 60 романов, прозаических и поэтических сборников, многие из которых переведены на различные языки мира», — сообщил Темрезов.





Именно Машбаш написал слова гимна Республики Адыгея, напомнил глава региона. Весь жизненный путь писателя он назвал примером созидания, преданности, искренней любви к своей Родине и делу.









Фото: YouTube