В Москве откроется посвященная Леонардо да Винчи выставка

Посвященная изобретениям Леонардо да Винчи выставка «Божьей милостью Инженер» откроется в Воронцовском парке в Москве. Стартует проект 29 июня.





В пресс-службе парка уточнили, что это первый подобный опыт усадьбы Воронцово на тему Леонардо да Винчи, передает ТАСС.





«Мы уверены, что компактные залы Западного флигеля позволят ближе познакомиться с сокровенными сторонами инженерной мысли европейского гения», — приводятся в сообщении слова режиссера и специалиста по выставочной деятельности Ксении Швец.





Выставка откроется с экскурсии от авторов экспозиции, а также музыкальными премьерами-трибьютами, инновационным плейбэк-театром. Экспозиция будет работать до 18 августа.





Гостям представят серию картин, которые посвящены итальянским городам, где жил и работал Леонардо да Винчи. Также посетители увидят галерею постеров с эффектом анимации.









Фото: Pixabay.com