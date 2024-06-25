В Сочи стартовал первый международный кинофестиваль «Антарес»

Церемония открытия первого международного кинофестиваля «Антарес» прошла в Зимнем театре в Сочи. Отличительной особенностью смотра стала новая номинация, аналогов которой нет на других подобных мероприятиях, сообщил журналистам президент фестиваля и ассоциации «Безопасность и качество» Александр Халимовский.





По его словам, добавлена номинация человека труда. Эксперты посмотрят все работы конкурсной программы. Показы пройдут с 26 по 29 июня.





«Выберут те профессии, которые были <...> показаны лучше всего в тех фильмах, которые были представлены. Таким образом, будет в каждой номинации вручена премия от нашего профессионального сообщества», — уточнил Халимовский.





Идея создания кинофестиваля принадлежит ассоциации «Безопасность и качество». Основана она на идеологии человека труда.





Халимовский пояснил, что фестиваль получил международный статус благодаря участию иностранных режиссеров. Большое количество кинематографистов из Китая, Турции, Индии, Испании, Великобритании, Бразилии, Франции, Белоруссии, Кыргызстана, Колумбии и Сенегала решили посетить смотр.









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