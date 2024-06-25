«Литфонд» представит рукописные записки Эдуарда Лимонова на аукционе

25.06.2024
Аукционный дом «Литфонд» представит на торгах 27 июня прижизненные издания культовых писателей, их автографы и редкие документы и рукописи. В число лотов войдут строчки Эдуарда Лимонова, автограф Бориса Пастернака и первое прижизненное издание «Бесов» Федора Достоевского.
В пресс-службе «Литфонда» отметили, что стартовая цена предмета составит 30 тысяч рублей. Автограф Пастернака, передает
ТАСС, заявлен на самиздатовском сборнике «В перерыве. Стихотворения 1945–1957 годов». Лидирующая ставка лота составила 150 тысяч рублей.
Прижизненное издание «Бесов» в трех частях датируется 1873 годом. Стартовая цена лота — 300 тысяч рублей.
Самым дорогим стал труд Павла Свиньина «Достопамятности Санкт-Петербурга» в пяти частях. Экземпляр датирован 1816–1828 годами. Начальная цена раритета — 1,4 миллиона рублей.
Фото: Pixabay.com