В Лебедяни появится мастерская по реставрации старинных наличников

Мастерская по бесплатной реставрации старинных наличников откроется в сентябре 2024 года в Лебедяни Липецкой области. Здесь также будут обучать детей резьбе по дереву, сообщил журналистам руководитель Лебедянского фонда культуры Валерий Акимов.





Занятия будут проводиться с небольшой коллекцией старых спасенных наличников с домов, которые разрушались и шли под снос.





«Мы будем учиться на них, планируем воссоздавать типичные лебедянские наличники», — поделился с ТАСС инициатор проекта, отметив, что занятия будет вести мастер скульптурной резьбы по дереву Александр Коновалов.





Реализация стала возможной благодаря победе в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Также местная школа передала будущей мастерской четыре верстака для работы с изделиями из дерева.









Фото: YouTube