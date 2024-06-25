В Лебедяни появится мастерская по реставрации старинных наличников

25.06.2024

В Лебедяни появится мастерская по реставрации старинных наличников
Мастерская по бесплатной реставрации старинных наличников откроется в сентябре 2024 года в Лебедяни Липецкой области. Здесь также будут обучать детей резьбе по дереву, сообщил журналистам руководитель Лебедянского фонда культуры Валерий Акимов.

Занятия будут проводиться с небольшой коллекцией старых спасенных наличников с домов, которые разрушались и шли под снос.

«Мы будем учиться на них, планируем воссоздавать типичные лебедянские наличники», — поделился с ТАСС инициатор проекта, отметив, что занятия будет вести мастер скульптурной резьбы по дереву Александр Коновалов.

Реализация стала возможной благодаря победе в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Также местная школа передала будущей мастерской четыре верстака для работы с изделиями из дерева.


Фото: YouTube