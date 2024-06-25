Свыше 40 зданий Ярославской области получат архитектурную подсветку до конца 2024 года

Более 40 зданий Ярославской области, включая исторические памятники, получат архитектурную подсветку в 2024 году. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Евраев.





В пресс-службе правительства области отметили, что продолжается создание красивой и комфортной среды, чтобы здесь было приятно жить, а туристам — приезжать в гости. В 2024 году 41 объект получит «достойное световое оформление и заиграет по-новому».





Власти планируют продолжить оформление Октябрьского моста. В августе будут подсвечены стены Толгского женского монастыря, Святых ворот, колокольни Введенского собора. В Угличе подсветят собор в Богоявленском женском монастыре и храм Казанской иконы Божией Матери, в Новом Некоузе — детскую музыкальную школу, в Гаврилов-Яме — Дворец детского творчества, в Данилове — детско-юношескую спортивную школу.





Работы инициированы главой региона в 2022 году. С тех пор украсили свыше 100 значимых объектов.









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