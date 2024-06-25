Свыше 40 зданий Ярославской области получат архитектурную подсветку до конца 2024 года

25.06.2024

Свыше 40 зданий Ярославской области получат архитектурную подсветку до конца 2024 года
Более 40 зданий Ярославской области, включая исторические памятники, получат архитектурную подсветку в 2024 году. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Евраев.

В пресс-службе правительства области отметили, что продолжается создание красивой и комфортной среды, чтобы здесь было приятно жить, а туристам — приезжать в гости. В 2024 году 41 объект получит «достойное световое оформление и заиграет по-новому».

Власти планируют продолжить оформление Октябрьского моста. В августе будут подсвечены стены Толгского женского монастыря, Святых ворот, колокольни Введенского собора. В Угличе подсветят собор в Богоявленском женском монастыре и храм Казанской иконы Божией Матери, в Новом Некоузе — детскую музыкальную школу, в Гаврилов-Яме — Дворец детского творчества, в Данилове — детско-юношескую спортивную школу.

Работы инициированы главой региона в 2022 году. С тех пор украсили свыше 100 значимых объектов.


Фото: YouTube