В Петербурге начался капитальный ремонт театра «Буфф»

Первый этап капитального ремонта театра «Буфф» начался в Санкт-Петербурге. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.





По его словам, рабочие уже приступили к демонтажу крыши. Ее полностью заменят и утеплят. Пиотровский отметил, что во время сильных дождей верхний этаж здания регулярно затапливало.





«Кровлю приведут в порядок ориентировочно до 15 сентября. Несмотря на ремонт, для зрителей театр работает в обычном режиме», — уточнил он.





В планы входит замена витражей и реставрация фасада здания. Завершить работы могут к 2026 году.









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