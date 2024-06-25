Молодые ученые получат поддержку Гильдии театроведов, театральных критиков и издателей

Гильдия театроведов, театральных критиков и издателей будет площадкой для открытого профессионального диалога и обмена опытом, а также будет способствовать поддержке молодых ученых и талантливой молодежи. Об этом рассказал председатель СТД России Владимир Машков.





Глава Союза театральных деятелей отметил, особое внимание проекта будет отведено поддержке молодых ученых, театроведов и режиссеров в регионах страны.





«Талант — это всегда выбор. И мы будем создавать условия для развития талантливой молодежи по всей России», — сказал Машков в видеообращении, которое представили на пресс-конференции в ТАСС.





Гильдия театроведов, театральных критиков и театральных издателей появилась в июне 2024 года. Соучредителями объединения являются СТД РФ и ГИТИС. В инициативную группу гильдии вошли знаменитые деятели культуры, искусства и издательского дела. Машков выразил уверенность, что объединение будет платформой для новых идей, которые помогут отечественному театру двигаться вперед.









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