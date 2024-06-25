В Ханое прокомментировали проведение Дней вьетнамской культуры в России

Дни вьетнамской культуры в России познакомят граждан с богатой и уникальной вьетнамской культурой и станут подтверждением того, что культурные события всегда вносят важный вклад в создание прочных и сплоченных отношений между двумя народами. Об этом в интервью рассказал министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг в преддверии мероприятия.





Дни вьетнамской культуры пройдут в Москве и Санкт-Петербурге с 1 по 7 июля. Министр отметил, что мероприятия познакомят российских зрителей и публику с богатой, уникальной культурой республики.





Нгуен Ван Хунг добавил, предстоящие Дни вьетнамской культуры представят красоту страны и народа Вьетнама. Министр отметил значимость мероприятия для будущего развития отношений с Россией.









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