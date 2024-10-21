Фильм «Руки вверх!» удержал лидерство в прокате

Российская картина «Руки вверх!» режиссера Аскара Узабаева удержала лидерские позиции в прокате.



Фильм по итогам выходных собрал 186,5 млн рублей, передает kinobusiness. com.



Главный герой фильма — солист поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Из провинциального мальчишки Жуков становится одним из самых востребованных артистов страны.





Роли в фильме сыграли Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Екатерина Климова, Виктория Полторак, Олег Алмазов, Михаил Полицеймако, Артем Осипов, Федор Лавров и другие.



Второе место по сборам досталось картине «Ужасающий 3» режиссера Дэмиена Леоне. Картина собрала в прокате 86,8 млн рублей за выходные.



Третью строчку в списке лидеров проката занял франко-бельгийский фильм «Граф Монте-Кристо» режиссера Матьё Делапорта и Александра де Ла Пательера. Картина собрала 62,1 млн рублей за выходные.









Фото: кадр из фильма "Руки вверх!"