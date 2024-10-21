Ольга Любимова отметила беспрецедентный масштаб Дней культуры Киргизии в РФ

На Исторической сцене Большого театра России прошел гала-концерт Дней культуры Кыргызской Республики в Российской Федерации.



Мероприятия приурочены к 100-летию со дня образования Кара-Кыргызской автономной области, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что Дни культуры Кыргызской Республики, беспрецедентные по своему масштабу, стали настоящим праздником.



«Сегодняшний гала-концерт готовился около года: наши коллеги из Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана, театров и концертных организаций выбирали те самые номера, чтобы продемонстрировать лучшее, что есть в кыргызской культуре», — приводит пресс-служба слова министра.



Участниками гала-концерта стали фольклорно-этнографические ансамбли «Камбаркан» и «Ордо-Сахна», Государственный ансамбль танца «Ак Марал», Эстрадно-симфонический оркестр им. Ч. Кожомжарова Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова и ансамбль комузистов «Акак», уроженец Бишкека, премьер Михайловского театра в Санкт-Петербурге Эрнест Латыпов, а также солисты Кыргызского театра оперы и балета им. А. Малдыбаева.



Кульминацией вечера стали совместные номера российских и кыргызских музыкантов.









Фото: пресс-служба Минкультуры России