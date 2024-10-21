В Петербурге пройдет премьера спектакля «Время» театра глухих

Санкт-Петербургский театр глухих представит премьеру спектакля «Время».



Премьера пройдет 5 декабря в театре «Балтийский дом».



Показ спектакля по мотивам сказки Евгения Шварца пройдет в рамках проекта «Театр на жестовом языке — детям и взрослым», рассказал директор и художественный руководитель Санкт-Петербургского театра глухих Владимир Бочаров.



Худрук отметил, что показ спектаклей на русском жестовом языке проходит в Петербурге на протяжении четырех лет.



«Всего у нас 14 спектаклей, и из них мы взяли 6, которые вошли в проект. 5 декабря на малой сцене Балтийского дома состоится премьера спектакля «Время», — рассказал Бочаров.



Режиссером-постановщиком выступила актриса-диктор Санкт-Петербургского театра глухих Ангелина Белостоцкая.



В рамках проекта до конца года также будут показаны спектакли «Возвращайтесь домой», «Любовь по-петербургски», «Восемь любящих женщин», «Гость X», «Золотой петушок».









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