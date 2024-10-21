Более 300 мероприятий пройдет в Москве в рамках «Ночи искусств»

Более 300 мероприятий, включая концерты, спектакли, экскурсии, поэтические чтения, выставки и музыкальный круиз пройдут в рамках ежегодной акции «Ночь искусств» в Москве 3 ноября, передает пресс-служба московского департамента культуры.



Заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что особенностью акции в этот раз станет сочетание разных стилей и эпох.



«Столичные режиссеры, композиторы и артисты представят современные интерпретации произведений классиков. Программа объединит больше 200 культурных и общественных пространств. Некоторые из них присоединятся впервые, например, центр «Зотов» и кинотеатр «Ангара» сети «Москино»», — приводит пресс-служба слова Сергуниной.



В программу акции войдут выступление пианиста Николы Мельникова в здании Рижского вокзала, выставка в центре «Зотов», посвященная 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда, фотовыставки на пешеходных улицах Москвы и многое другое.









Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы