Около 6,5 тысячи человек посетили Музей Победы в День отца

В День отца, 20 октября, Музей Победы посетили около 6,5 тысячи человек, передает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что в этот день Музей Победы сделал для мужчин с детьми бесплатный вход.



«День отца — молодой праздник. В России его начали отмечать не так давно — соответствующий указ президент РФ подписал в 2021 году. Но уже появились традиции празднования этого дня — по всей стране проходят спортивные соревнования и культурные мероприятия. А наш музей уже второй год подряд делает бесплатный вход, чтобы ребята могли привести своих пап в музей и вместе с ними поучаствовать в квестах, посетить экскурсии и мастер-классы и лучше узнать историю Отечества», — рассказали в Музее Победы.



Сообщается, что всего в День отца музей посетили почти 1,5 тысячи отцов. Музей подготовил специальную праздничную программу. Посетители участвовали в квестах, мастер-классах, проверяли знания по истории и участвовали в других активностях.









Фото: пресс-служба Музея Победы