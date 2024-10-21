В Москве прошла премьера документального фильма «Филонов»

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера документального фильма «Филонов» Никиты Снегова.
Показ прошел в рамках III фестиваля КАРО.Арт. Картину представили генеральный продюсер Димитр Тодоров и креативный продюсер Ольга Панкратова.
По завершении просмотра состоялась дискуссия с участием историка искусства Андрея Сарабьянова о значении личности Филонова в искусстве. Эксперты и создатели картины обсудили, как Русский музей открывает сегодня для русских ценителей искусства картины Филонова.
Картину «Филонов» можно посмотреть 27 октября в рамках III фестиваля КАРО.Арт в Санкт-Петербурге, Красноярске и Новосибирске.
Фото предоставлено организатором