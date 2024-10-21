Русская культура — неотъемлемая часть общей истории России и Киргизии — Жапаров

21.10.2024

Русская культура — неотъемлемая часть общей истории России и Киргизии — Жапаров
Русский язык и культура являются неотъемлемой частью общей истории России и Киргизии.

Об этом заявил киргизский президент Садыр Жапаров в своем видеообращении по случаю Дней культуры Киргизии в России. Открытие Дней прошло в Большом театре в Москве. Лидер Киргизии отметил важность сохранения наследия и передачи его будущим поколениям.

Президент заявил, что два народа всегда шли рука об руку, сражаясь за общее будущее.

«Кыргызстан с уважением относится к русскому языку и культуре, которые являются неотъемлемой частью нашей общей истории. Взаимный культурный обмен помогает нам развивать новые проекты и инициативы. Наши отцы и деды сражались вместе, строили и укрепляли дружбу. Сегодня наша задача — сохранить это наследие и передать его будущим поколениям», — приводит слова Жапарова ТАСС.

Киргизский лидер выразил уверенность в лучшем будущем двух государств, основанном на дружбе и сотрудничестве.


Фото: пресс-служба Минкультуры России