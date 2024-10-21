В Архангельске на выставке представили костюмы из 11 кинохитов

Костюмы из 11 фильмов представили на выставке в Архангельске.



Выставочный проект открылся в Музее художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова. В экспозиции представлены костюмы из кинохитов «Бриллиантовая рука», «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы» и других.



По словам координатора ЦСИ (Центра социальных инноваций в сфере культуры) «Архангельск», соорганизатора выставки, Владислав Дреко, выставка посвящена 100-летию киноконцерна.



Помимо костюмов, на выставке представлены живопись, скульптура, графика, предметы декоративно-прикладного искусства, предметы быта, мебель из собрания Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера».



«К столетию легендарной киностудии мы привезли в Архангельск 11 реальных костюмов из шедевров кинематографа: «Бриллиантовая рука», «Москва слезам не верит» и прочие фильмы и любимые персонажи, но это не просто выставка, мы решили сделать исследовательский проект. Не просто показать костюмы как музейные экспонаты, а показать, как они связаны с жизнью человека, с нашей повседневностью, поэтому они дополняются другими объектами: картинами, скульптурами, зеркалами, предметами быта», — рассказал Владислав Дреко.