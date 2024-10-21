В Петербурге пройдут гастроли владикавказского филиала Мариинского театра

В Мариинском театре пройдут гастроли филиала театра в Республике Северная Осетия — Алания.



Балетная труппа выступит на Исторической сцене Мариинского театра с 12 по 14 ноября, передает пресс-служба учреждения.



Сообщается, что владикавказская труппа впервые представит в Петербурге национальный балет «Фатима» Жанны Плиевой. Труппа также представит спектакли «Портрет Дориана Грея» на музыку Макса Рихтера, Мурата Кабардокова, Абеля Коженёвского и «Парфюмер. История одной любви» на музыку современных композиторов.



Откроет гастроли 12 ноября национальный балет «Фатима» Жанны Плиевой в постановке Валерия Суанова. Режиссер постановки — Тамерлан Дзудцов.



Балет «Портрет Дориана Грея» будет представлен 13 ноября, 14 ноября — «Парфюмер. История одной любви» по мотивам романа Патрика Зюскинда.



«Режиссер-постановщик, хореограф и автор либретто Валерий Суанов интерпретировал знаменитую книгу как «историю одной любви», а не «историю одного убийцы», написанную Зюскиндом. Его спектакль — не иллюстрация литературного первоисточника, а размышление над ним, хотя зрители увидят на сцене и парижские улицы, и ателье парфюмера с танцующими ароматами, и рыжеволосую девушку, и убийцу, и разъяренную толпу», — говорится в анонсе.









Фото: Борис Тменов/пресс-служба Мариинского театра