В Майкопе открылась выставка к 128-летию Евгения Шварца

В Майкопе в понедельник, 21 октября, открылась выставка кукол «Майкопские истории» художника декоративно-прикладного искусства Евгении Быковой.



Выставка открылась в доме, где прошло детство и юность Евгения Шварца и посвящена 128-летию со дня рождения драматурга. В будущем в этом доме планируется создать культурный центр и единственный в России музей писателя.



«Куклы созданы по мотивам дневников писателя, посвященных майкопскому периоду в жизни семьи Шварцев, она жила в нашем городе с 1904 по 1914 годы. Выставку дополняют живописные работы с изображением характерных признаков уездного города, который Евгений Шварц называл «родиной своей души». Приятно, что с такой же любовью создана и куклы Евгении Быковой», — сообщила директор АНО «Дом Шварца» Надежда Суховая.



Руководитель добавила, что выставочный проект создан в рамках проекта «Майкопские традиции» АНО «Дом Шварца» при поддержке гранта Республики Адыгея на развитие гражданского общества.



В экспозицию вошли 14 кукол, прототипами которых стали сам юный Шварц и упоминаемые им в дневниках жители Майкопа.



«Создавая экспозицию «Майкопские истории», я вдохновлялась людьми, которые поразили меня своей любовью и абсолютной преданностью городу. Это и современники-майкопчане, и люди, жившие в нем более 100 лет назад. Город без людей — это просто декорации, именно люди оживляют его, они пишут его историю своими неповторимыми судьбами», — рассказала художница.