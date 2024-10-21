В Красноярске в 16-й раз пройдет фестиваль «Вселенная — орган»

В Красноярске пройдет фестиваль «Вселенная — орган».



Мероприятие стартует 30 октября в Органном зале Красноярской филармонии, сообщает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что гостями фестиваля станут лауреаты международных конкурсов, именитые и юные музыканты из Новосибирска, Томска, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда.





Фестиваль пройдет в Красноярске уже в 16-й раз.



Откроет фестиваль концерт «Прелюдия и фуга ре мажор» Александра Глазунова в исполнении Красноярского камерного хора и солиста Томской государственной филармонии Дмитрия Ушакова.



В программу фестиваля вошли также православная «Демественная литургия» Александра Гречанинова, сочинения Моцарта, Баха, сочинения испанских, французских, латиноамериканских композиторов.









Фото: пресс-служба Красноярской филармонии