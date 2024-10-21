Более 90 памятников архитектуры отреставрировали в Москве с начала 2024 года

В Москве с начала 2024 года отреставрировано более 90 памятников архитектуры, в том числе одно из старейших зданий Арбата, в котором находится мемориальная квартира Пушкина.



Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.



«Четверть московских памятников архитектуры отреставрированы за последние 13 лет. Всего в Москве больше 8 тыс. объектов культурного наследия. Ежегодно в работе у специалистов находятся порядка 500 памятников архитектуры. С начала этого года завершились работы более чем на 90», — написал Собянин.



Мэр добавил, что специалисты также недавно отреставрировали фасады дома композитора Алексея Верстовского в Хлебном переулке. Завершается реставрация фасадов в здании Саввинского подворья, приводится в порядок декор парадных подъездов.



«В Гороховском переулке ведется реставрация фасадов и кровли дома Демидова XVIII-XIX веков. Работы проводятся в том числе и на главном украшении здания — шестиколонном портике. В планах также привести в порядок главный дом городской усадьбы Х. Г. Смирнова — А. Д. Лопатиной XIX века на улице Бурденко. После завершения работ здание приспособят под административные цели», — рассказал Собянин.









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