В Екатеринбурге создадут спектакль к 100-летию палехской миниатюры

В Екатеринбурге к 100-летию палехской миниатюры представят спектакль «Мифы и легенды Древней Руси».



Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).



Сценарий специально для проекта создал екатеринбургский драматург Владимир Зуев.



Главные герои постановки расскажут зрителям русские народные легенды, сказки, былички и бывальщины.



Художественным руководителем постановки выступит актер театра и кино Максим Линников. Режиссер-постановщик — заслуженный артист России Олег Тополянский.



За музыкальное оформление спектакля отвечают дирижер Уральского государственного русского оркестра Павел Васильев и художественный руководитель фолк-группы «Солнцеворот» Анастасия Ведерникова.



В постановке задействованы студенты Екатеринбургского государственного театрального института.



«Если греческая или, допустим, скандинавская мифология изучена досконально, то славянский эпос известен большинству фрагментарно и довольно неоднородно, потому что письменных источников до нас не дошло. Однако на помощь историкам пришел русский фольклор — от заговоров и приворотов до загадок и былин — и это невероятный и интереснейший пласт русской культуры и истории. В рамках образовательного и наставнического проекта «Мифы и легенды Древней Руси» будет создана красочная театральная постановка, представляющая собой художественное чтение неадаптированных русских народных сказок в сопровождении музыки, создающей необходимый национальный колорит и обращающей зрителей к истокам», — говорит заслуженный артист России Сергей Чонишвили.



Премьера постановки пройдет в марте 2025 года на сцене Уральского центра народных искусств имени Е. П. Родыгина.











